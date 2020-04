FOTO:V Križajevi vili namesto turistov kriminalci

Maribor – Kot da že izjemno visoka cena, po kateri Bojan Križaj prodaja svojo vilo na robu Tržiča, ni dvignila dovolj prahu, se je naš nekdanji smučarski as, bolje rečeno njegova zelo luksuzna nepremičnina, znašla v soju kriminalne afere.Križaj je, potem ko se je s svojo družino odselil v slovensko prestolnico, poskušal svoj dom prodati. Kupci, ki bi za hišo s savno, jacuzzijem in lastnim teniškim igriščem odšteli zastavljenih 1,7 milijona evrov, niso stali v vrsti. Zato se je Križaj odločil, da bo vilo oddajal v najem.Pri njem sta se oglasila brata, Allen in Tomislav Cvek, ki sta 856 kvadratnih metrov veliko nekdanje ...