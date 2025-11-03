V Laporju zagorel gospodarski objekt, škode za 150.000 evrov

Gasilska društva z območja Slovenske Bistrice posredovala na kmetiji v okolici Laporja, kjer je zagorel gospodarski objekt, v katerem sta bila živina in kmetijska mehanizacija. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je po prvi oceni nastalo za okoli 150.000 evrov materialne škode.

Po podatkih policije so morali s kraja dogodka zaradi vdihavanja dima med gašenjem reševalci odpeljati dve osebi.

Zgodaj zjutraj je na kraju požara še potekala gasilska intervencija, ob tem pa policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile požar.