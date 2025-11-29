Truplo pilota so našli v neposredni bližini letalskih razbitin

V petek se je nad naseljem Čepovan na Primorskem zgodila letalska nesreča, v kateri je umrl slovenski državljan. Na Policijski upravi Nova Gorica so potrdili, da gre za 61-letnega moškega iz okolice Kranja. Truplo pilota so našli v neposredni bližini razbitin.

Vzrok strmoglavljenja manjšega letala še ni znan.

Na zahtevnem terenu so danes policisti, ki preiskujejo območje nesreče. Na kraj naj bi danes prišel tudi eden od preiskovalcev letalskih nesreč z ministrstva za infrastrukturo, ki bo opravil podrobnejši pregled razbitin. Za zdaj niso odkrili nobenih znakov, ki bi kazali na kaznivo dejanje.

Kot je za Delo povedal Dean Božnik s PU Nova Gorica, za zdaj znakov kaznivega dejanja niso ugotovili. Pojasnil je tudi, da se na letalu ni sprožilo zasilno oziroma reševalno padalo (BRS), ki ga imajo ultra lahka letala.

Letalo je letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskušala vzpostaviti stik, a je ta ostal neodziven, zato so sprožili iskanje.

Pred leti se je skoraj v neposredni bližini petkove letalske nesreče pri Predmeji (17 kilometrov stran od včerajšnjega strmoglavljenja) zgodila letalska nesreča, v kateri so umrli štirje Nemci, med njimi tudi 38-letni ustanovitelj nemškega podjetja Unister Thomas Wagner.

Tedaj je 73-letni pilot pred strmoglavljenjem kontroli zračnega prometa javil težave z zaledenitvijo. Kmalu zatem so prejeli še klic na pomoč, nato je letalo izginilo z radarjev.