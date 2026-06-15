V letalski nesreči umrlo 11 padalcev in pilot

V ameriški zvezni državi Missouri je v nedeljo kmalu po vzletu strmoglavilo manjše letalo, pri čemer je umrlo vseh 12 ljudi na krovu. Med žrtvami je bilo 11 padalcev in pilot, so sporočile lokalne oblasti.

Letalo, ki ga je najelo podjetje za padalstvo, je vzletelo okoli 11.20 po lokalnem času z letališča Butler Memorial Airport v mestu Butler, približno 80 kilometrov južno od Kansas Cityja. Po navedbah predstavnikov služb za zaščito in reševanje letalo ni uspelo pridobiti zadostne višine, nato pa je ostro zavilo v levo in strmoglavilo približno 180 metrov od vzletno-pristajalne steze, poroča BBC.

»Dogodek obravnavamo kot nesrečo z velikim številom žrtev,« je na novinarski konferenci dejal šerif okrožja Bates Chad Anderson.

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Po poročanju ameriških medijev so reševalci po nesreči preverjali tudi možnost, da bi kateri od padalcev uspel zapustiti letalo pred strmoglavljenjem, vendar preživelih niso našli. Nekateri svojci umrlih naj bi nesrečo videli na lastne oči.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sporočila, da je strmoglavilo letalo tipa Pacific Aerospace P750. Ob času nesreče kontrola zračnega prometa ni spremljala leta, saj glede na vrsto zračnega prostora komunikacija s kontrolorji ni bila obvezna.

Identitete žrtev za zdaj še niso razkrili.

Preiskavo nesreče vodi ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), ki bo skušal ugotoviti vzrok strmoglavljenja. Oblasti za zdaj še niso sporočile, ali je k nesreči prispevala tehnična okvara, napaka pilota ali kateri drug dejavnik.