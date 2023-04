V letovišču Lanterna se je smrtno ponesrečil 25-letni slovenski državljan

Na letovišču Lanterna v bližini Poreča je ponoči umrl slovenski državljan, poroča portal 24 ur. Ponesrečeni po informacijah agencije Collegium Mondial Travel, ki organizira tamkajšnji tradicionalni dogodek Spring Break, ni bil gost letovišča.

Omenjeni portal navaja, da je ponesrečeni padel z balkona in da so mu pomoč do prihoda reševalcev poskušali nuditi stanovalci iz sosednjega bloka.

Portal Glas Istre poroča, da je bil za ponesrečenega usoden padec s strehe apartmaja z višine nekaj metrov, in sicer na zemljo. Kot kraj nesreče navaja območje Tar-Vabriga v bližini. Policiste so o nesreči obvestili okoli 3. ure ponoči, pristojni državni odvetnik je odredil obdukcijo ponesrečenca.

Hrvaški portal navaja še, da je njegova starost 25 let.