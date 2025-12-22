V Ljubljani zasegli 30 kg kokaina, dva pristala v priporu

Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na Generalni policijski upravi Darko Muženič je danes na kratko predstavil nov velik zaseg prepovedanih drog v Sloveniji: v začetku preteklega tedna so preiskovalci NPU pri izvajanju rednih nalog v Ljubljani prijeli in pridržali Slovenca (ki je bil v preteklosti že obravnavan za istovrstno kaznivo dejanje) in Srba, ki sta osumljena prometa s prepovedanimi drogami: »Osumljena sta bila prijeta med primopredajo več kot 30 kg kokaina izredno čiste kakovosti. Cena količine na trgu znaša približno 750 tisoč evrov.«

Vrednost zasežene koke na črnem trgu znaša okoli tričetrt milijona evrov. Foto Policija

Oba osumljenca so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper oba odredil pripor: »Na NPU nadaljujejo s kriminalistično preiskavo s ciljem izsleditve morebitnih drugih vpletenih oseb.« Če bosta oba osumljenca na sojenju spoznana za kriva, jima grozi do deset let zapora.

Povezavo z morebitnimi klani in drugimi kriminalnimi združbami pa še ugotavljamo, tako da se naše delo nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo.

Na vprašanje, če je pravkar zaplenjena enormna količina kokaina povezana s klani, ki delujejo tudi na ozemlju Slovenije, Muženič zaradi interesa preiskave ni neposredno odgovoril: »Mamilo izvira iz tujine, države izvora še ne morem komentirati, povezavo z morebitnimi klani in drugimi kriminalnimi združbami pa še ugotavljamo, tako da se naše delo nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo."

Več kot 30 kg kokina izredno čiste kakovosti sta imela v dveh vrečah. Foto Policija

Ob tem je Muženič dodal, da klani vseeno čutijo policijsko delovanje: »Poslovanje je zagotovo okrnjeno že iz preprostega dejstva, da so vodje v priporu - ni pa docela onemogočeno in tukaj nadaljujemo s svojimi aktivnostmi.«

Tudi Europol prestreza velik količine kokaina. Foto Europol

Uspeh slovenske policije sovpada z več zaplembami kokaina po EU: v prvi so v začetku meseca na španskem otoku Ibiza aretirali 56-letnega Nizozemca, ki je imel neposreden dostop do visoko pozicioniranih preprodajalcev ter proizvajalcev v Kolumbiji. Istočasno so aretirali Nizozemčeva 31 in 23 let stara sinova; povezujejo jih s šestimi prestreženimi pošiljkami kokaina v Veliki Britaniji, Španiji ter na Nizozemskem.

Europol je v treh operacijah presekal dobavne poti južnoameriškega mamila proti stari celini. Foto Europol

V drugi akciji so med Brazilijo in Španijo skupaj aretirali 45 osumljencev, ki so v velikih količinah tihotapili kokain iz Južne Amerike v Evropo z vmesno postajo v Severni Afriki. Pred dobrim tednom pa je Europol zaustavil grško navezo, ki je kokain prevzemala na odprtem morju, prijeli so pet članov posadke ladje ter še pet osumljencev. Europol sporoča, da s partnerji nadaljuje z razbijanjem medcelinskih dobavnih verig mamil ter prijetjem tistih, ki jih vodijo in omogočajo.