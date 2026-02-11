V Ljubljani zasegli vojaško orožje

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so v torek na območju Škofljice na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 40-letniku. Našli in zasegli so več kosov orožja, pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, o katerem sumijo, da je prepovedana droga kokain, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Osumljeni, ki je državljan Slovenije, ni imel ustreznih listin oz. dovoljenj za posest orožja. Zasegli so mu tudi vojaško orožje, katerega posest je prepovedana. Vse zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

Proti osumljenemu vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.