V ljubljanskih Vevčah naj bi odjeknili streli, v zraku policijski helikopter

Policija je bila danes okoli 14. ure obveščena o slišanih pokih na območju Vevč, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, potem ko je v javnost prišla informacija, da naj bi na območju Vevč prišlo do streljanja.

Da naj bi na območju Ljubljanskih Vevč prišlo do streljanja, pri čemer naj bi enega moškega policisti prejeli, iskanje drugega pa naj bi bilo še v teku, je neuradno poročal portal Svet24, ki se je skliceval na očividce in kot kraj dogodka navedel bližino kopališča Vevče.

Policija je zaenkrat skopa z informacijami. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes, okoli 14. ure, obveščeni o slišanih pokih na območju Vevč.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Trenutno tam poteka policijska intervencija. Po njihovih do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti preverjajo obstoj razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ali je dejansko prišlo do streljanja, še niso potrdili. Zaradi interesa preiskave drugih podatkov trenutno ne morejo podati.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Svet24 je sicer navedel še, da moškega po streljanju iščejo s helikopterjem, po streljanju naj bi skočil ali zabredel v Ljubljanico.