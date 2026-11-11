V Logatcu analiza pitne vode, danes naj bi se začela tudi preiskava

Danes naj bi se začela preiskava vzroka požara, ki je v noči na torek izbruhnil v industrijsko-obrtni coni Zapolje II v Logatcu in s katerim se je vso noč in še naslednji dan borilo skoraj 200 gasilcev. Kolikšna gmotna škoda je nastala, za zdaj še ni znano. Da bi lahko svoje delo začeli opravljati preiskovalci, mora biti najprej poskrbljeno za varnost, pogorišče pa povsem pogašeno.

Glede na obsežnost pogorišča in zahtevnost intervencije je pričakovati, da bosta ogled kraja in nadaljnja kriminalistična preiskava zahtevna in dolgotrajna, opozarjajo na policiji. »Kriminalisti bodo v okviru preiskave opravili temeljit ogled kraja požara, zavarovali in preučili najdene sledi ter druge dokaze, zbirali obvestila in opravili druge potrebne preiskovalne aktivnosti, da bi ugotovili vzrok požara in vse okoliščine njegovega nastanka. Pri tem bodo preverjali tudi morebitni obstoj elementov kaznivega dejanja,« so sporočili.

Preiskava vzroka požara naj bi se predvidoma začela danes. FOTO: Blaž Samec

Prebivalcem še vedno svetujejo preventivno prekuhavanje vode, dokler ne bodo znani rezultati analize vode, ki jo bo predvidoma danes vzorčil Nacionalni inštitut za javno zdravje. »O rezultatih analiz vzorčenja vode, zraka in morebitnih drugih vzorčenjih bo javnost obveščena pravočasno, zato naprošamo za spremljanje spletne in facebook strani občine Logatec ter Civilne zaščite Logatec,« so zapisali na občini.

Zagorelo je v objektu podjetja, v katerem se ukvarjajo z zbiranjem in reciklažo odpadne elektronske opreme, plastike in kovin. Plini, ki ob gorenju teh reči nastajajo, pa so še posebej nevarni; med odpadno elektronsko opremo se pogosto namreč znajdejo tudi baterije. Pristojni so prebivalce zato pozvali, naj se ne zadržujejo v bližini požara, zaprejo okna in vrata, če morajo na prosto, pa je priporočljiva uporaba zaščitne obrazne maske FFP.

Še posebej so nevarnosti izpostavljeni gasilci. FOTO: Blaž Samec

V obdobju po požaru je lahko pomembna izpostavljenost tudi prek površin, ki so onesnažene s sajami in dimom, so opozorili na NIJZ. Možno je tudi onesnaženje vode, tako pitne kot vode za napajanje živali. Zato je izjemno pomembno, da prebivalci v bližini večjega požara dosledno upoštevajo navodila strokovnjakov in pristojnih organov.

»Treba je nameniti pozornost simptomom in znakom, kot so draženje oči, nosu ali grla, kašelj, težko dihanje, sopenje, glavobol, slabost ali omotica. Če se simptomi in znaki poslabšajo ali ne minejo v nekaj urah, je treba poiskati zdravniško pomoč. Nujno zdravniško pomoč pa morajo poiskati bolniki s kroničnimi boleznimi dihal ali srčno-žilnimi boleznimi, nosečnice in ženske z dojenčkom, pa tudi tisti, ki čutijo bolečino v prsih in zmedenost ali težko dihajo,« svetujejo na NIJZ.