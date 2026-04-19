    Črna kronika

    V Lomanošah v prometni nesreči umrl 23-letni motorist

    19-letni sopotnik na motornem kolesu je telesno poškodovan in je bil odpeljan v murskosoboško bolnišnico.
    Policisti vse okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, opravljajo ogled in zbirajo obvestila. FOTO: Oste Bakal
    O. B.
    19. 4. 2026 | 19:18
    Danes ob 16:27 uri se je na regionalni cesti Gornja Radgona – Maribor, v naselju Lomanoše pripetila huda prometna nesreča v kateri je ena oseba umrla, druga pa je hudo telesno poškodovana. 

    Iz Policijske uprave Murska Sobota so namreč sporočili, da se je »danes ob 16.30 uri na regionalni cesti v naselju Lomanoše zgodila prometna nesreča med voznikom motornega kolesa in voznikom osebnega vozila. 23-letni voznik motornega kolesa je umrl, 19-letni sopotnik na motornem kolesu je telesno poškodovan in je bil odpeljan v murskosoboško bolnišnico. Policisti vse okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Cesta je bila več ur popolnoma zaprta. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec,« je sporočil Dejan Bagari, vodja operativno komunikacijskega centra PU Murska Sobota.

    Po prvih podatkih je bil v nesreči v naselju Hrastje Mota udeležen voznik štirikolesnika.FOTO: Oste Bakal
    Po prvih podatkih je bil v nesreči v naselju Hrastje Mota udeležen voznik štirikolesnika.FOTO: Oste Bakal

    Na kraju so bili številni gasilski, policijski in reševalni avtomobili. Številni izmed njih so bili po dobri uri, ob 17:37 uri, preusmerjeni dobrih 10 km stran, zaradi nesreče na regionalni cesti Radenci – Križevci pri Ljutomeru, v naselju Hrastje Mota. Po prvih podatkih je bil v nesreči udeležen voznik štirikolesnika. Močen naliv je oviral delo interventnih služb, Več podatkov o tej nesreči pa bo znanih pozneje.

