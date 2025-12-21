V mariborskem stanovanju je izbruhnil požar

Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so bili danes, ob 15.05 ure, obveščeni o požaru v stanovanju stanovanjskega bloka na območju Policijske postaje Maribor II, požar gasilci še gasijo.

Območje je bilo zavarovano, izvajajo se ukrepi za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Po prvih zbranih obvestilih je telesno poškodovana ena oseba, kateri je bila na kraju nudena medicinska oskrba in je bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Maribor. Opravljena je bila evakuacija stanovalcev stanovanjskega bloka.

Vzrok požara in gmotna škoda zaenkrat še nista znani.