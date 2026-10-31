V Mariboru pogrešajo 14-letnika, policija prosi za pomoč

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da pogrešajo 14-letnega fanta. Ime mu je Hossein Hamzah, stanuje na Klinetovi ulici v Mariboru. Visok je 162 centimetrov, suhe postave in temnejše polti, ko so ga nazadnje videli, je imel oblečeno črno trenirko Nike in bundo črne barve.

Policisti prosijo vse, ki bi fanta opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številki 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.