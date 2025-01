V Mariboru pogrešana mladoletnica

Pogrešana je 15-letna Medina Haljiti iz Maribora, so sporočili policisti Policijske uprave Maribor. Je suhe postave, visoka 160 centimetrov, ima dolge temno rjave lase, temne oči, okrogel obraz in temnejšo polt. Oblečena je v daljši plašč bež barve in obuta v bele športne copate. Nazadnje je bila videna v petek, 24. januarja, ob 8. uri, doma na Železnikovi ulici 24 v Mariboru.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 12 00.