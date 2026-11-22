Prejšnji mesec na mariborski Piramidi postavljen učni čebelnjak, ki so ga predlagali meščani, financiran pa je bil iz participativnega proračuna, je bil že drugič tarča vandalizma, so sporočili iz mariborske družbe Mestne nepremičnine. Izrazili so razočaranje, sprašujejo se, komu je čebelnjak napoti.

Prvič so storilci poškodovali ključavnico, ki so jo upravljavci popravili in dodatno utrdili. »A očitno tudi to ni bilo dovolj. Ob drugem vlomu so se storilci nad čebelnjak spravili še bolj nasilno. Z brcami so iz podbojev izbili celotna vrata, na katerih so ostali jasno vidni odtisi čevljev,« so danes sporočili iz družbe Mestne nepremičnine, ki upravlja učni čebelnjak.

V družbi in Čebelarskem društvu Maribor mesto so nad ravnanjem globoko razočarani, so dodali. Sprašujejo se, komu je napoti čebelnjak, ki nikomur ničesar ne jemlje, temveč želi mestu in njegovim prebivalcem nekaj podariti.

»Učni čebelnjak na Piramidi ni zgolj lesen objekt. Je simbol povezovanja, spoštovanja narave, čebelarske tradicije in skupnega ustvarjanja nečesa dobrega za naše mesto. Postavili smo ga z željo, da bi bil namenjen vsem Mariborčanom, da bi otroci in odrasli spoznavali čudoviti svet čebel, se učili o pomenu opraševalcev ter razvijali spoštljiv odnos do narave in okolja. V ta projekt je bilo vloženega ogromno prostovoljnega dela, znanja, časa, truda in predvsem srčnosti ljudi, ki verjamemo, da lahko s skupnimi močmi ustvarjamo lepši Maribor,« so zapisali.

Storilcem želijo sporočiti, da z vsakim takšnim dejanjem ne povzročajo le materialne škode. »Uničujejo trud, dobro voljo in zaupanje ljudi, ki si prizadevamo, da bi bilo naše mesto lepše, prijaznejše in bogatejše za nove vsebine,« so poudarili.

Učni čebelnjak so na osrednji tržnici v Mariboru predstavili maja letos, tam je bil pred postavitvijo na Piramidi nekaj časa tudi na ogled. Posebnost učnega čebelnjaka so poslikane panjske končnice, na katerih so upodobljeni simboli mesta Maribor, kot so Sodni stolp, Kužno znamenje, Piramida, Hiša najstarejše trte, spomenik NOB in cerkev.