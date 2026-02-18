V mestu na Kitajskem eksplozija v trgovini s pirotehniko terjala 12 življenj

V mestu Zhengji v provinci Hubei v osrednji Kitajski je danes, na drugi dan praznovanja kitajskega novega leta, eksplodiralo v trgovini s pirotehniko. V nesreči je življenje izgubilo 12 oseb, vzrok za eksplozijo še preiskujejo, je poročanje nacionalne televizije CCTV povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je v torek vstopila v novo leto, nepogrešljiv del praznovanj pa so tudi rakete, petarde in ostala pirotehnična sredstva. Oblasti si sicer prizadevajo regulirati njihovo uporabo in zajeziti negativne posledice. V velikih kitajskih mestih, vključno s Pekingom, je bila uporaba pirotehnike že prepovedana zaradi vpliva na okolje in onesnaževanja. V ruralnih območjih in manjših mestih pa je ta še vedno dovoljena in pogosta.

V nedeljo je v podobni eksploziji v provinci Jiangsu na vzhodu Kitajske umrlo osem ljudi, dva sta bila ranjena.

Ministrstvo za izredne razmere je podjetja za proizvodnjo pirotehnike pozvalo, naj okrepijo nadzor in preverijo morebitna varnostna tveganja. Obenem je državljane opozorilo na nevarne prakse, kot sta poskusna uporaba pirotehnike ali kajenje pred trgovinami z njo.

Zaradi ohlapnih varnostnih standardov so na Kitajskem pogoste tudi industrijske nesreče. Eksplozija v biotehniški tovarni v provinci Shanxi na jugu Kitajske je tako ta mesec vzela osem življenj, januarska eksplozija v tovarni železa v sosednji provinci Notranja Mongolija pa najmanj devet, še poroča AFP.