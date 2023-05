V Milanu eksplodirala kisikova jeklenka, zagorelo je več vozil

V središču Milana je danes odjeknila eksplozija, po kateri je zagorelo več avtomobilov. Po prvih informacijah je šlo domnevno za nesrečo, pri kateri je na kombiju, ki je prevažal kisikove jeklenke, najmanj ena od njih eksplodirala, nakar je izbruhnil velik požar. Vozniku je uspelo pravočasno pobegniti in je menda utrpel le opekline na roki.

Po eksploziji ene od jeklenk v milanski četrti Porta Romana je poleg kombija oziroma manjšega tovornjaka zagorelo več avtomobilov v bližini, pa tudi lekarna, kamor naj bi voznik dostavil jeklenke, in več drugih stavb, poročajo tuje tiskovne agencije.

Karabinjerji in gasilci so veliko območje nesreče zaprli, evakuirali pa so tudi eno tamkajšnjih šol. Za zdaj ni znano, ali je bil v incidentu poleg voznika poškodovan še kdo drug. Na fotografijah na spletu je videti velike oblake črnega dima in več vozil v plamenih.