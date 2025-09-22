V Mirni peči v prometni nesreči umrl 88-letnik

V občini Mirna peč se je včeraj zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 88-letni voznik osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je silovito trčil z vozilom 24-letnice, ki je zapeljala levo v trenutku, ko ji je nasproti.

Po navedbah policije se je nesreča zgodila pred naseljem Gorenji Globodol v Mirni peči, na kraj dogodka pa so takoj napotili tudi interventne službe. Obema voznikoma so reševalci nudili prvo pomoč in ju nato odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Okoli 21. ure zvečer pa so policisti iz bolnišnice prejeli obvestilo o smrti 88-letnega voznika. Po njihovih informacijah je ta sicer pripeljal pravilno po svoji strani, oba voznika sta med vožnjo uporabljala varnostni pas.

Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti bodo zoper voznico podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče, so še sporočili.