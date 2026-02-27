V mizarski delavnici v Novakih zagorelo, na terenu 50 gasilcev

V Novakih je ob pol petih zjutraj v mizarski delavnici izbruhnil požar, so sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerkno. Požar trenutno gasi pet gasilskih enot in okoli 50 gasilcev.

Kot je za Delo povedal poveljnik gasilske zveze Cerkno Sandi Kovačič, so se pri gašenju požara gasilcem cerkniške enote pridružili tudi prostovoljci gasilskega društva Davča v bližini Železnikov.

Ker se mizarska delavnica, v kateri je zagorelo, nahaja v zgornjem delu poslopja, se je po Kovačičevih trditvah požar že razširil tudi na podstrešje. Gasilci so požar lokalizirali ob sedmi uri ter ga poskušajo omejiti po posameznih enotah.

Kot je za Delo povedal poveljnik gasilske zveze Cerkno Sandi Kovačič, so se pri gašenju požara gasilcem cerkniške enote pridružili tudi prostovoljci gasilskega društva Davča v bližini Železnikov. FOTO: GZ Cerkno

Na kraj dogodka je prispela tudi policija, ki trenutno preiskuje vzrok požara.