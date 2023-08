V Mostah pri Komendi našli mrtvega moškega

Policisti Policijske uprave Ljubljana so dopoldne prejeli obvestilo, da so v jami greznice na območju Most pri Komendi našli mrtvo osebo. Po navedbah portala Kamnik info gre za moškega, ki naj bi umrl med odpravljanjem posledic poplav.

Po do sedaj zbranih obvestilih je danes dopoldan pri opravljanju del padel v jamo z odprtim jaškom, smrt torej ni posledica kaznivega dejanja.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.