V Mostu na Soči z avtovlaka padel državljan Združenega kraljestva

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili podrobnosti o dopoldanski nesreči državljana Združenega kraljestva na železniški postaji Most na Soči.

Kot navajajo, so jih ob 10.32 obvestili, da je na železniški postaji z avtovlaka padel in se poškodoval 61-letni državljan Združenega kraljestva.

»Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da se je omenjeni tuji državljan, ki je imel pri sebi kolo, stal na železniški postaji skupaj s 50-letnim prijateljem, državljanom Slovenije. Opazila sta, da se je na avtovlaku pokvarilo osebno vozilo, na katerem so bila na prtljažniku nameščena kolesa. Skupaj s še enim 41-letnim moškim so odšli pomagat vozniku pri potiskanju vozila z avtovlaka,« so zapisali.

»Ko je osebno vozilo zapeljalo na dostopno platformo, se britanski državljan ni pravočasno umaknil, izgubil je ravnotežje in padel čez zaščitno ograjo avtovlaka. Pri tem se je lažje telesno poškodoval (poškodba glave),« so še navedli.

Britanec je k sreči na glavi nosil zaščitno kolesarsko čelado. Na kraju so ga kasneje oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin in ga prepeljali na preventivni pregled v šempetrsko bolnišnico.