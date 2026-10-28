V moža postave naj bi zapeljal namenoma

Sodeč po pred dnevi vloženi obtožbi 25-letnemu kočevskemu Romu Marjanu Grmu grozi visoka zaporna kazen, ker naj bi 13. julija sredi Kočevja z vratolomno hitrostjo zapeljal proti policistu Luki R., se vanj zaletel in ga hudo poškodoval. V preiskavi je dejal, da se zaveda, da je ravnal napačno, in da »česa takega v normalnem stanju ne bi storil«, policistu pa da se želi opravičiti. Tistega poletnega dne okrog 15.30 so policisti patruljirali v središču Kočevja v bližini picerije Briški, ko so opazili črno opel astro, s katero se je mimo peljal Grm. Kot je pozneje povedal policist Luka R., je opazil, da ni bil pripet z varnostnim pasom, vedel je tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zapeljali so za njim, ga ustavljali z zvočnimi in svetlobnimi signali, a se je 25-letnik nanje ...