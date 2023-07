V najnovejšem strelskem napadu v Fort Worthu najmanj tri žrtve

V najnovejšem množičnem streljanju v ZDA, ki se je zgodilo v Fort Worthu v Teksasu, so izgubili življenje najmanj trije ljudje, po zadnjih podatkih pa je še osem oseb ranjenih, poroča Reuters, ki se sklicuje na izjave lokalnih oblasti.

Do streljanja je včeraj prišlo malo pred polnočjo po lokalnem času, in sicer na enem izmed parkirišč. Prvi žrtvi ni bilo več pomoči že na prizorišču incidenta, drugi dve pa sta umrli v bolnišnici. Hospitaliziranih ostaja še osem drugih oseb, stopnje njihovih poškodb niso znane.

Incidenti ob dnevu neodvisnosti

Streljanje se je zgodilo po koncu letnega festivala ComoFest v istoimenski soseski Como, ki je povezan s četrtim julijem, na katerega Združene države praznujejo svojo neodvisnost. Motiv za napad in število vpletenih osumljencev nista znana, prav tako še ni znan motiv.

Kot dodaja Reuters, so letos na območju ZDA zabeležili že več kot 340 strelskih napadov, to je incidentov, ki jih dokumentira Gun ViolenceArchive. Pogoj za obravnavo je, da so v posameznem napadu ustreljene vsaj štiri osebe. Če je ustreljen tudi storilec, ta v to število ni vštet.

V drugem ponedeljkovem incidentu v Filadelfiji je umrlo pet ljudi, trije so bili ranjeni, osumljeno osebo pa so prijeli. Dan prej pa je do incidenta prišlo na zabavi v Baltimoru. Umrla sta dva človeka, kar 28 pa jih je bilo ranjenih, med njimi veliko otrok.