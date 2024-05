V napadu z nožem v nemškem Mannheimu ranjenih več ljudi

V napadu z nožem v nemškem Mannheimu je bil danes hudo ranjen policist, je sporočila nemška policija. Napadalca, ki je ranil neznano število ljudi, so ustrelili, vendar ni umrl. Ustrelili so tudi žensko, ki je danes v Kölnu policistom grozila z nožem. Osumljenko zdravijo v bolnišnici, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policija ni razkrila, koliko ljudi je bilo ranjenih v napadu, ki se je okoli 11.35 zgodil na glavnem trgu v Mannheimu v zvezni deželi Baden-Württemberg. Sporočila je le, da je policist utrpel življenjsko nevarne poškodbe – domnevno v predelu hrbta in vratu – in da ga operirajo. Napadalca so ustrelili, vendar je preživel.

FOTO: Timm Reichert/Reuters

Domnevno se je storilec z nožem lotil udeležencev shoda protiislamskega gibanja Pax Europa. Med žrtvami naj bi bil med drugim skrajno desni aktivist in bloger Michael Stürzenberger.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je zagotovila, da bo ozadje napada in motiv razkrila preiskava.

Kancler Olaf Scholz je napad obsodil kot grozljiv in izrazil solidarnost z žrtvami. »Nasilje je v naši demokraciji popolnoma nesprejemljivo,« je zapisal na omrežju X in dodal, da mora biti storilec strogo kaznovan.

Še en incident z nožem se je danes zgodil tudi v Kölnu, kjer je ženska z nožem grozila policistom. Ti so se odzvali s streljanjem in osumljenko ranili.