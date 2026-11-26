Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bili danes nekaj po polnoči obveščeni o vlomu v trgovino v naselju Dobrovo.

Po prvih zbranih podatkih so neznani storilci iz trgovine odtujili večje število zavitkov oziroma štek tobačnih izdelkov. Zaradi obravnavanega kaznivega dejanja je nastala večja materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša več tisoč evrov. Odgovorne osebe gospodarske družbe sicer višino nastale škode še ocenjujejo, so navedli.

Kasneje so sporočili, da so ob ogledu kraja dejanja ugotovili, da so neznani storilci poleg tobačnih izdelkov odtujili tudi sef, v katerem je bilo še nekaj tisoč evrov gotovine. Ob tem so pojasnili, da so v tem času v neposredni bližini trgovine opazili osebno vozilo znamke audi A6 temnejše barve brez nameščenih registrskih tablic, ki je nato z veliko hitrostjo odpeljalo v smeri naselja Vipolže.

Policisti še preverjajo, ali je navedeno vozilo kakorkoli povezano z obravnavanim kaznivim dejanjem. Policisti Policijske postaje Nova Gorica nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin kaznivega dejanja.