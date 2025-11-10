V nasilnem izbruhu v zaporu več mrtvih

V nedeljo so v zaporu na jugozahodu Ekvadorja štirje zaporniki umrli zaradi izbruha nasilja. Številne osebe, med njimi tudi en policist, so bile ranjene, kar je sprožilo reorganizacijo zapornikov v novem, strogo varovanem objektu.

V drugem incidentu so kasneje našli še sedemindvajset zapornikov, ki naj bi umrli zaradi zadušitve, je zapisano v izjavi, ki jo je na X objavila zaporniška agencija SNAI. Drugih podrobnosti o tem, kako so zaporniki umrli, ni bilo.

Ekvador se je v zadnjih letih soočil z valom smrtonosnih zaporniških uporov, v katerih je umrlo več sto zapornikov. Administracija predsednika Daniela Noboe, ki se je zavezala k ostremu boju proti kriminalu, za nasilje krivi rivalske tolpe, ki se borijo za prevlado in ozemeljski nadzor, poroča Reuters.

Zaradi varnostnih težav in prenatrpanosti v zaporih smo že septembra izvedeli o podobnem incidentu, v katerem je v istem zaporu umrlo 14 ljudi, 14 pa jih je bilo ranjenih. Nekaj dni pozneje je v zaporniškem uporu v severnem mestu Esmeraldas blizu meje s Kolumbijo življenje izgubilo še 17 ljudi.