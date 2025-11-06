V Nemčiji na več deset vozil in stavb s človeško krvjo narisali svastike

Nemški policisti so v četrtek sporočili, da preiskujejo primer v mestu Hanau, kjer so storilci na skoraj 50 vozil s človeško krvjo narisali svastike. Simbole so odkrili tudi na nekaterih poštnih nabiralnikih in fasadah stavb, poroča Euronews.

Predstavnik tamkajšnje policije Thomas Leipold je dejal, da so v sredo prejeli zaskrbljen klic moškega, ki jim je povedal, da je na bližnjem avtu z rdečo barvo narisana svastika. Pristojni so preverili barvo in ugotovili, da gre za človeško kri.

Preiskovalci so analizirali rdečo tekočino in ugotovili, da gre za človeško kri. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

»Okoliščine so povsem nejasne,« je dejal Leipold in dodal, da preiskovalci še niso ugotovili, ali so bili poškodovani predmeti ter objekti izbrani namenoma. Prav tako ne vedo, za čigavo kri gre ali od kod izvira. Po zadnjih podatkih v povezavi z incidentom menda ni bil poškodovan nihče.

Nemški policisti preiskujejo škodo na objektih in simbole neustavnih organizacij. Simbol svastike je v Nemčiji namreč zakonsko prepovedan, saj predstavlja sovraštvo in posledice holokavsta.

Simbole svastike so narisali na avtomobile, poštne nabiralnike in fasade stavb. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Nestrpneži, neonacistične skupine in vandali svastiko po koncu druge svetovne vojne še naprej uporabljajo za širjenje strahu in sovraštva.

Hanau je bil v središču pozornosti pred petimi leti, ko je nemški napadalec ustrelil in ubil devet priseljencev, ko je napadel bar v mestu. Gre za enega najhujših primerov domačega terorizma po drugi svetovni vojni, poroča Euronews.