V nesreči akrobatskega letala na letalskem mitingu umrla pilotka

Letalo je verjetno imelo tehnične težave

Ponesrečena pilotka Jennifer Casey je bila članica akrobatske letalske skupine kanadskega vojnega letalstva Snowbirds. FOTO: Handout/Reuters

Včeraj je na letalskem mitingu v mestu Kamloops severovzhodno od Vancouvra v nesreči akrobatskega letala umrla ena od dveh pilotov v tem letalu, poroča BBC. Ponesrečena pilotkaje bila članica akrobatske skupine kanadskega vojnega letalstva Snowbirds (Snežne ptice), skupina pa je z letalsko predstavo hotela počastiti vse, ki se v Kanadi borijo proti virusu covid-19.Na posnetku enega od gledalcev je mogoče sklepati, da je imelo letalo ponesrečene pilotke tehnične težave. Na letalski stezi sta namreč vzleteli dve letali te akrobatske skupine vzporedno, a kmalu po vzletu je levo letalo nenadoma in na videz nekontrolirano zavilo strmo navzgor, za kratek čas izginilo v oblaku, nato pa je začelo padati in se pri tem obračati. Malo pred padcem je bilo videti dva oblačka dima, ki sta verjetno nastala ob izstrelitvi sedežev obeh pilotov iz kabine letala, toda reševalno padalo je pred smrtjo obvarovalo le enega, Caseyjeva pa je umrla ob padcu na tla. Letalo je padlo na naseljeno območje in treščilo v stanovanjsko hišo, preživeli pilot je huje poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti.Svoje sožalje je vsem prizadetim ob tej nesreči po twitterju že izrekel kanadski obrambni ministerAkrobatska skupina kanadskega vojnega letalstva za svoje nastope uporablja dvosedežna letala domače izdelave Canadair CL-41 »Tutor«, ki jih izdelujejo že od šestdesetih let prejšnjega stoletja.