V nesreči avtobusa na Hrvaškem dva mrtva, več poškodovanih

Na hrvaški avtocesti A3 se je pri kraju Ivanić grad v bližini Zagreba davi prevrnil avtobus s srbskimi registrskimi tablicami. Pri tem sta umrla najmanj dva človeka, več je poškodovanih, je po poročanju hrvaških medijev danes sporočila zagrebška policija.

Nesreča se je na avtocesti, ki preko Zagreba in Slavonije poteka od meje Hrvaške s Slovenijo do meje s Srbijo, zgodila davi okoli 7.25.

Avtobus, prevoznika Niš ekspres, se je prevrnil na bok blizu razcepa Ivanić grad v smeri proti Zagrebu. V prevrnjenem avtobusu sta umrla dva človeka, številni so poškodovali in jim bomo nudili zdravniško pomoč v bolnišnicah na območju hrvaške prestolnice.

Na prizorišču nesreče so po poročanju spletnega portala Index gasilci in reševalci z vozili, posredoval je tudi helikopter.

Vzrok nesreče še ni znan, ogled kraja nesreče še poteka. Po neuradnih informacijah hrvaškega spletnega portala 24sata je bilo na avtobusu v času nesreče 33 potnikov in dva voznika.