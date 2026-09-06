V nesreči avtobusa najmanj 25 mrtvih, večinoma otrok in najstnikov

V včerajšnji nesreči avtobusa na otoku Fogo na Zelenortskih otokih je umrlo najmanj 25 ljudi, večinoma otrok in najstnikov, piše AFP, ki se sklicuje na tamkajšnjo javno radijsko mrežo RCV.

V sobotni nesreči je bilo poškodovanih še več ljudi, nekateri huje, je novinarjem povedal vodja civilne zaščite mesta São Filipe Jose Canuto.

Tragično darilo učencem

Takšne nesreče so na zahodnoafriškem otočju redke, saj so ceste na splošno v dobrem stanju.

Canuto in drugi predstavniki lokalnih oblasti so sporočili, da je avtobus, na katerem je bilo 32 potnikov, zapeljal s ceste in zgrmel v globoko sotesko. Skupina se je vračala v São Filipe z izleta v vas Chã das Caldeiras, ki leži znotraj vulkanskega kraterja Pico do Fogo.

Med mrtvimi je tudi voznik avtobusa, ki je izlet na to edinstveno območje organiziral vsako leto kot darilo učencem, ki jih je med šolskim letom vozil v šolo.

Reševalci so delali vso noč, da bi iz razbitin rešili ponesrečence. Avtobus je obstal v težko dostopni skalnati dolini.