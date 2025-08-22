  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    V nesreči avtobusa v ZDA več mrtvih

    Število smrtnih žrtev še ni znano, saj so nekateri potniki še vedno ujeti v avtobusu.
    Turisti so se vračali z Niagarskih slapov, ko se je zgodila nesreča. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Turisti so se vračali z Niagarskih slapov, ko se je zgodila nesreča. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    22. 8. 2025 | 21:28
    22. 8. 2025 | 22:33
    1:29
    A+A-

    V severnem delu ameriške zvezne države New York je v hudi prometni nesreči turističnega avtobusa več mrtvih. Število smrtnih žrtev še ni znano, je pa bilo na avtobusu, ki se je vračal z izleta do Niagarskih slapov, 52 ljudi, številni so še vedno ujeti v razbitinah, poroča Guardian

    Avtobus, ki je vozil od meje ZDA s Kanado, je zletel s ceste med Buffalom in Rochesterjem na avtocesti I-90 blizu izvoza Pembroke. V nesrečo je bil vpleten tudi tovornjak. Avtocesta je zaprta, poškodovane iz avtobusa odvažajo v bolnišnico. Doslej so tja s helikopterji prepeljali 21 oseb. Zaradi velikega števila poškodovanih je bolnišnica že zaprosila za takojšnje nujne donacije krvi.

    Na avtobusu naj bi bilo tudi več otrok, najmanj eden izmed njih nesreče ni preživel, poroča BBC

    Policist zvezne države New York James O'Callaghan je dejal, da so bili turisti večinoma indijskega, kitajskega in filipinskega porekla, poroča Guardian.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Košarka
    Velik podvig

    Sijajne mlade košarkarice v finalu evropskega prvenstva (FOTO, VIDEO)

    Na evropskem prvenstvu košarkaric do 16 let v Romuniji so se Slovenke zavihtele v finale. Proti Nemčiji sta 14 točk dosegli Veronika Ferjančič in Tija Kisovec.
    22. 8. 2025 | 21:46
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Filmska nagrada

    Veter, govori mi najboljši film 31. Sarajevskega filmskega festivala

    Za najboljši film je bila izbrana slovenska manjšinska koprodukcija režiserja Stefana Đorđevića.
    22. 8. 2025 | 21:34
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Niagarski slapovi

    V nesreči avtobusa v ZDA več mrtvih

    Število smrtnih žrtev še ni znano, saj so nekateri potniki še vedno ujeti v avtobusu.
    22. 8. 2025 | 21:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Diamantna liga

    Čeh tretji v Bruslju: Ne vem, kaj je šlo narobe, disk ni letel

    Slovenski as Kristjan Čeh je bil razočaran z dosežkom na diamantni ligi v Bruslju, a se je prebil v finale v Zürichu. Najbolj osredotočen na SP v Tokiu.
    22. 8. 2025 | 21:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    Zdravstvena stroka si je premislila: Z novima helikopterjema bo delo boljše

    Pozivali so k razveljavitvi pogodbe, sedaj pa so ugotovili so, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane.
    22. 8. 2025 | 20:24
    Preberite več
