V nesreči avtobusa v ZDA več mrtvih

V severnem delu ameriške zvezne države New York je v hudi prometni nesreči turističnega avtobusa več mrtvih. Število smrtnih žrtev še ni znano, je pa bilo na avtobusu, ki se je vračal z izleta do Niagarskih slapov, 52 ljudi, številni so še vedno ujeti v razbitinah, poroča Guardian.

Avtobus, ki je vozil od meje ZDA s Kanado, je zletel s ceste med Buffalom in Rochesterjem na avtocesti I-90 blizu izvoza Pembroke. V nesrečo je bil vpleten tudi tovornjak. Avtocesta je zaprta, poškodovane iz avtobusa odvažajo v bolnišnico. Doslej so tja s helikopterji prepeljali 21 oseb. Zaradi velikega števila poškodovanih je bolnišnica že zaprosila za takojšnje nujne donacije krvi.

Na avtobusu naj bi bilo tudi več otrok, najmanj eden izmed njih nesreče ni preživel, poroča BBC.

Policist zvezne države New York James O'Callaghan je dejal, da so bili turisti večinoma indijskega, kitajskega in filipinskega porekla, poroča Guardian.