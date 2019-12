V nesreči helikopterja umrli trije reševalci

AFP Gasilci se odpravljajo na kraj nesreče helikopterja. FOTO: Clement Mahoudeau/ Afp

Ta konec tedna pet mrtvih, prejšnji vikend šest

Ponoči se je v okolici Marseilla v južni Franciji zgodila huda nesreča, v kateri so umrli trije reševalci helikopterske reševalne ekipe, poročata Reuters in the Guardian.Francoski notranji ministerje danes v zvezi z nesrečo sporočil le, da je reševalni helikopter bil na reševalnem poletu nad območjem, ki so ga prizadele hude poplave, ko so z njim izgubili radijsko zvezo in je izginil z radarskih zaslonov. Pozneje so našli uničeni helikopter na tleh in v njem tri mrtve reševalce. Zakaj je prišlo do nesreče, še raziskujejo, pred nesrečo namreč pilot ni poslal nobenega sporočila ali klica na pomoč.Francosko sredozemsko obalo je čez konec tedna prizadelo hudo deževje, ki je povzročilo poplave in ogrozilo prebivalce. V poplavah sta umrla dva človeka, skupaj s tremi ponesrečenimi reševalci je tako ta konec tedna vreme v Franciji vzelo pet življenj. Že pred tednom dni je na tem območju zaradi slabega vremena in poplav umrlo šest ljudi.Tokrat sta poleg treh reševalcev umrla še pastir, ki je s svojim terencem poskušal prebresti narasli vodotok, da bi prišel do črede, a ga je voda odnesla z vozilom vred, in živinorejec, ki je peš hotel preveriti, ali je vse v redu z njegovo živino, pa ga je prav tako odnesla narasla voda in se je utopil. Zaradi poplav je bil v departmajih Var in Alpes - Maritimes nekaj časa omrtvičen železniški promet, štiri ure pa je bila v nedeljo zvečer zaprta avtocesta A-8 na tem območju.