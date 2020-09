V nesreči na Gorenjskem umrla tuj motorist in njegova sopotnica

V prometni nesreči, do katere je opoldne prišlo na cesti Škofja Loka-Železniki, sta umrla tuji motorist in njegova sopotnica. Zaradi nesreče je cesta že več ur zaprta, naj bi pa promet sprostili v kratkem, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Prometni policisti so po ogledu kraja nesreče ugotovili, da je motorist med prehitevanjem drugega vozila na nasprotnem smernem vozišču silovito trčil v osebni avtomobil, ki je vozil nasproti. Motorist in njegova potnica sta zaradi poškodb na kraju nesreče umrla, voznik v osebnem avtomobilu pa je po prvih podatkih lažje poškodovan.



Letos je na gorenjskih cestah umrlo devet ljudi, toliko kot lani v celem letu.