V nesreči na spolzkem cestišču umrla 62-letnica

Včeraj ob 16.48 se je na glavni cesti v bližini naselja Markovščina na območju občine Hrpelje - Kozina zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila voznica osebnega avtomobila, je objavila Generalna policijska uprava.62-letna voznica je vozila iz smeri Materije proti Markovščini. V desnem preglednem ovinku je na mokrem in spolzkem vozišču izgubila oblast nad vozilom, nato pa na nasprotni strani ceste trčila v prometni znak in drevo. Zaradi hudih telesnih poškodb so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je kasneje umrla.Kot je objavilo Prostovoljno gasilsko društvo Materija, ki je sodelovalo pri reševanju voznice, ukleščene v vozilu, so do prihoda veterinarja poskrbeli tudi za psa, ki je bil prav tako v vozilu. Zaradi nesreče je bila glavna cesta približno eno uro zaprta za ves promet.