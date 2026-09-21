V nesreči pri delu umrl 23-letnik

V nesreči pri delu v Turnišču je danes umrl 23-letnik, ki ga je povozila prikolica, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Na kraj dogodka sta prišla dežurni okrožni državni tožilec in dežurna preiskovalna sodnica, ki sta opravila ogled. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo, so dodali.

»Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je moški na dvorišču stanovanjske hiše vzvratno potiskal traktor s pripeto prikolico, pri tem pa je zadel zadaj stoječega 23-letnika, ki ga je stisnilo ob drugo prikolico. Zdravnik je na kraju potrdil smrt,« so sporočili iz murskosoboške policije.

Hkrati so dodali še, da policisti obravnavajo nesrečo pri delu in sum storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti po 118. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).