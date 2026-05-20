Podrto drevo padlo na avtomobil 69-letnika, umrl je na kraju nesreče

Včeraj se je na območju Javorja zgodila nesreča, v kateri je umrl 69-letni moški, poroča Policijska uprava Celje. Trije delavci so na omenjenem območju podirali drevje, pri čemer je večja smreka padla na osebno vozilo, s katerim je po gozdni cesti pripeljal 69-letni voznik. Ta je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Celjski kriminalisti so si kraj nesreče ogledali ter nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.