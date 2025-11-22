V nesrečo pri Ljubljani vpletena tri vozila, pet poškodovanih

Gost promet ob koncih tedna je spet botroval večji nesreči na severu Ljubljane. V prometni nesreči, ki se je nekaj pred 13. uro zgodila na gorenjski avtocesti pri izvozu Brod proti Ljubljani, so bili udeleženi vozniki treh vozil. Pri tem sta se lažje poškodovala dva voznika in trije potniki v vozilih, so za STA pojasnili na policiji. Avtocesta je spet prevozna, po podatkih prometnoinformacijskega centra nastajaj zastoj.

Vzrok za nesrečo je po podatkih Policijske uprave Ljubljana neprilagojena hitrost. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je bil na tem delu avtoceste za krajši čas oviran promet. Kot poroča prometnoinformacijski center, je zdaj zaprt vozni pas med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani.