V nesreči pri Ormožu umrl 51-letni voznik avtomobila

Policiste so okrog 18.15 ure obvestili o hudi prometni nesreči s smrtnim izidom, do katere je prišlo v okolici Ormoža, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Kot je sporočila predstavnica policistov Anita Kovačič Čelofiga, je po doslej zbranih informacijah 51-letni voznik osebnega avtomobila med vožnjo od Ivanjkovcev proti Ormožu v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na bankino in trčil v betonski propust.

Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče.