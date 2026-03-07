V nesreči s čolnom poškodovan Slovenec

Na hrvaškem otoku Iž v Severni Dalmaciji je v petek pozno popoldne nasedel čoln, pri čemer je bil poškodovan slovenski državljan, ki je upravljal plovilo, je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Poškodovanega Slovenca so prepeljali v bolnišnico v Zadru.

Čoln je nasedel v zalivu Pečeno na otoku Iž po vsej dolžini trupa, na plovilu pa ni večjih poškodb. Na kraju nesreče niso opazili onesnaženja morja ali okolja, preliminarne preiskave tudi kažejo, da plovilo do odstranitve ne predstavlja nevarnosti za pomorski promet.

V Luški kapitaniji Zadar vzrok nesreče še ugotavljajo, je ministrstvo še sporočilo na svoji spletni strani.