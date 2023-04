V nesreči ultralahkega letala umrl pilot letalske skupine Freccie Tricolori

Ena od obeh žrtev, ki sta včeraj v Furlaniji-Julijski krajini umrli v nesreči z ultralahkim letalom, je Alessio Ghersi, pilot elitne italijanske letalske skupine Freccie Tricolori (Tribarvne puščice), poroča italijanski tisk. Skupini se je pridružil leta 2018.

Gre za skupino, znano po akrobatskih letih, med katerimi za letali ostajajo značilne sledi v barvah italijanske zastave. Kot navaja Ansa, je letalo strmoglavilo v Terski dolini (Val Torre) na drugi strani slovensko-italijanske meje, na območju Beneške Slovenije.

Ghersi je bil star 34 let, drugi umrli v nesreči je bil sodeč po poročanju medijev sorodnik njegove žene, njegova starost je bila 35 let. Nesreča se je zgodila včeraj okoli 18.30, nekatere priče so navedle, da je letalo zavil oblak dima, ki se je sprostil po izbruhu plamenov oziroma po eksploziji.

Letalo je bilo italijansko, tipa Pioneer 300. Gre za ultralahko športno letalo proizvajalca Alpi Aviation iz Pordenona, včeraj je vzletelo z letališča Campoformido blizu Vidma. Območje strmoglavljenja opisujejo kot težko dostopno, prekrito z vegetacijo. Kot lokacijo navajajo območje vasi Bardo (Lusevera) v Terski dolini. Vzrok nesreče še ni znan.

Skupina Freccie Tricolori velja za ponos italijanskega letalstva, njeni nastopi tradicionalno spremljajo pomembne dogodke. Njeno vodstvo je nastop na območju vojaškega letališča Rivolto, napovedan za jutrišnji prvi maj, že odpovedalo. Rivolto, ki je matično letališče skupine, se prav tako nahaja blizu Vidma oziroma pri mestu Codroipo.