V nesreči reševalnega vozila umrl 23-letni sopotnik

Policiste so nekaj po 15. uri obvestili o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v Mestinju, so sporočili s Policijske uprave Celje. Povzročil jo je voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji.

Vozil je iz smeri Mestinja proti Podplatu, v desnem preglednem ovinku pa izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je vozilo zaneslo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti.

Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu. Hudo poškodovanega voznika reševalnega vozila so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.