V nesreči umrl 41-letni motorist

Včeraj popoldne se je na regionalni cesti izven naselja Batuje v občini Ajdovščina zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl motorist.



S policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da se je nesreča zgodila med motoristom in voznikom tovornega vozila. Po ugotovitvah policistov je 41-letni voznik motornega kolesa vozil po regionalni cesti izven naselja Batuje iz smeri Dornberka proti Selu. Na ravnem delu vozišča, kjer je po sredini bela neprekinjena ločilna črta, je začel prehitevati kolono treh vozil. Ko je pripeljal do prvega v koloni, to je tovornega vozila, ki ga je vozil 43-letnik, je tovornjak začel v križišču za obrno cono Batuje-Mlake zavijati levo. Motorist je trčil, nato ga je odbilo, da je z motorjem priletel v varovalno ograjo. Motorist je umrl na kraju nesreče.



Na cestah na Severnem Primorskem sta v letošnjem letu zaradi posledic prometnih nesreč umrli dve osebi (oba voznika motornih koles).