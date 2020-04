V nesreči umrl 50-letnik

V nedeljoi nekaj pred 18. uro se je v Žlebiču zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik mopeda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.



Policisti so ugotovili, da je 50-letni mopedist zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku zapeljal izven vozišča ob desnem robu, s stopalko trčil v betonski jašek in padel na kamnito brežino, kjer je obležal.



Kljub hitri zdravniški pomoči je na kraju nesreče umrl. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo o

vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.