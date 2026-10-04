V nesreči umrl pešec

Sinoči so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila ob 19.37 na lokalni cesti izven naselja Ustje, na odseku med naseljema Dolenje in Ajdovščina. V nesreči je umrl pešec.

Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila vozil po lokalni cesti iz smeri naselja Dolenje proti Ajdovščini. V bližini ene od stanovanjskih hiš na območju naselja Ustje je ob desnem robu desnega smernega vozišča hodil pešec, katerega identiteta v tem trenutki še ni ugotovljena. Voznik je s prednjim desnim delom osebnega avtomobila trčil v omenjenega pešca, ki je po trčenju obležal na travnati bankini ob desnem robu vozišča. Po doslej zbranih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje voznika avtomobila, so sporočili s PU Nova Gorica.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so poškodovanemu pešcu nudili prvo pomoč, vendar je ta zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica okoliščine prometne nesreče preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.