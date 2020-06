V nesreči umrl voznik

Okoli 10.40 so celjske policiste obvestili o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Črno na Koroškem in Javorjem. Policisti so ugotovili, da sta trčila tovorno in osebno vozilo.Voznika tovornega vozila so odpeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, voznik osebnega avtomobila pa je na kraju nesreče umrl.Ogled kraja prometne nesreče še traja, cesta je zaprta za ves promet.To je že tretja tragična nesreča v zadnjih dneh. Včeraj zgodaj zjutraj je umrl 50-letni motorist , nato pa se je popoldne zgodila še nesreča, v kateri sta umrla motorist in kolesar