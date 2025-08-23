V nesreči življenje izgubil 55-letni voznik električnega kolesa

Včeraj zvečer malo pred 19. uro se je zunaj naselja Zagorica pri Velikem Gabru zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 55-letni kolesar. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je voznik električnega kolesa vozil iz smeri Biča proti naselju Veliki Dol.

Na koncu naselja Zagorica pri Velikem Gabru se ni držal desnega dela vozišča in je trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, ki ga je nasproti pripeljala 36-letna voznica. Kolesarja je odbilo z vozišča. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Kot so še sporočili s PU Novo mesto, je na njihovem območju letos v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi: trije motoristi, trije vozniki osebnega avtomobila, dva kolesarja in potnik v tovornem vozilu. Najpogostejši vzroki nesreč z udeležbo kolesarjev so po njihovih izkušnjah neprilagojena hitrost (v skoraj tretjini primerov), neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran in smer vožnje.

»Kolesarjem svetujemo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo in jo upoštevajo. Hitrost vožnje naj prilagodijo svojim sposobnostim in razmeram na cesti, opazujejo naj promet in predvidevajo ravnanje drugih udeležencev. Pred spremembo smeri vožnje naj večkrat pogledajo, kaj se dogaja za njimi, ter pravočasno in odločno nakažejo svoj namen. Uporabljajo naj površine, ki so namenjene kolesarjem. Če ni kolesarske steze ali pasu, naj vozijo čim bližje desnemu robu vozišča v smeri vožnje. Kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto kolesarsko čelado, ki jo priporočamo tudi odraslim kolesarjem. Nikoli naj ne vozijo pod vplivom alkohola,« so opozorili policisti v sporočilu za javnost.

Ostale voznike motornih vozil ob tem opozarjajo, da naj vozijo previdno in hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram. »Dodatna previdnost je še posebej priporočljiva tam, kjer je pričakovati prisotnost ranljivejših udeležencev (pešci, kolesarji, motoristi). Kolesarje naj prehitevajo varno in zagotovijo zadostno bočno razdaljo. Upoštevajo naj cestnoprometne predpise in so pazljivi tudi takrat, ko imajo prednost. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki zmanjšujejo njihovo pozornosti, vozijo naj le trezni, v prometu pa naj bodo odgovorni in strpni.«