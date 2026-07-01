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    Črna kronika

    V Novi Gorici začetek sojenja nasilnežu, ki je napadel več mladih deklet

    Prvi napad je izvedel že julija 2024, tri dekleta pa so bila njegove žrtve marca in aprila letos. Žrtve so bile naključno izbrane.
    Sojenje se je začelo kar z glavno obravnavo. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Sojenje se je začelo kar z glavno obravnavo. FOTO: Arhiv Dela
    STA
    1. 7. 2026 | 13:09
    1. 7. 2026 | 13:19
    3:00
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    Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je danes začelo sojenje 25-letnemu italijanskemu državljanu, ki je v zadnjih dveh letih sredi Nove Gorice napadel več deklet, tudi mladoletnic. Osumljen je nasilništva, na odločitev sodišča pa čaka na enoti za forenzično psihiatrijo UKC Maribor. Od tam je prek videokonference spremljal današnji narok.

    Sojenje se je danes začelo kar z glavno obravnavo, s katere pa so na predlog sodnice Tamare Birsa izključili javnost. Za to se je sodnica odločila ob soglasju vseh navzočih zaradi varovanja osebnih podatkov in mladoletnih žrtev napadov.

    »Obtožni predlog ni bil vložen zaradi okoliščin na strani obdolženega, zaradi katerih ni zakonske podlage za vložitev obtožnega akta. Na podlagi pridobljenega izvedenskega mnenja smo namreč vložili drug ustrezen akt v smeri kaznivega dejanja nasilništva po drugem odstavku 296. člena KZ-1 in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena KZ-1, skupno na škodo treh oškodovancev,« so na vprašanje Slovenskih novic glede obtožb odgovorili z Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

    Obtoženi Roberto Antonel je začetek sojenja dočakal na enoti za forenzično psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, saj so mu izrekli obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu. Današnjemu začetku sojenja se je z zagovornikom Mitjo Podgornikom pridružil prek videokonference.

    25-letni Antonel, ki sicer prihaja iz Manzana v Italiji, je obtožen več nasilnih napadov na mlada dekleta v Novi Gorici. Prvi napad je izvedel že julija 2024, tri dekleta pa so bila njegove žrtve marca in aprila letos. Žrtve so bile naključno izbrane.

    Aprila je na Prvomajski ulici fizično napadel mladoletnici. Eni od njiju je uspelo pobegniti, drugo pa je lažje poškodoval. V dogajanje se je vmešal mimoidoči, ki je preprečil nadaljnje nasilje in ločil osumljenca od drugega dekleta. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so napadalcu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih, so takrat sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

    Ob aprilskem napadu so policisti preverili tudi osumljenčevo vpletenost v podoben dogodek v začetku marca. Takrat je oškodovanko z roko udaril v obraz in jo lažje telesno poškodoval. Po dejanju je zbežal s kolesom.

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