V Novigradu našli mrtvega Slovenca

V Novigradu v hrvaški Istri so v četrtek zjutraj našli mrtvega 52-letnega slovenskega državljana, je danes sporočila istrska policija. Vzrok smrti za zdaj ni znan.

Truplo 52-letnega Slovenca so našli v stanovanju v Ulici gradskih vrata v Novigradu. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in ugotavljajo vse okoliščine smrti, poroča Morski.hr. Pristojni državni tožilec je za ugotovitev natančnega vzroka smrti odredil obdukcijo. Drugih podrobnosti policija za zdaj ni sporočila.