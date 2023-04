V občini Ljubno se je pri delu v gozdu smrtno ponesrečil občan

V nedeljo popoldne se je v naselju Savina v občini Ljubno pri delu v gozdu smrtno ponesrečil občan. Zaradi poškodb je umrl na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Nazarje in Ljubno ob Savinji so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policistom in ostalim službam.

Policija svetuje posebno previdnost

Pri sečnji dreves in čiščenju gozdnih površin na policiji svetujejo posebno previdnost. V gozd se ne odpravljajte sami, upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo, kot so čelada z glušniki ter protivrezna obutev in hlače, opozarjajo.

Svetujejo še, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam. Tudi ostali obiskovalci gozdov naj pazijo na lastno varnost in se ne gibljejo pod podrtim drevjem, še poziva policija.