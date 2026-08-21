V občini Solčava je strela spet zanetila silovit požar na kmetiji

V četrtek nekaj po 22. uri je v občini Solčava spet zagorelo na višinski kmetiji Ploder pri Svetem Duhu v Podolševi. Po še neuradnih podatkih je bila za požar ponovno kriva strela, poročajo na spletnih straneh Občine Solčava.

Domači gasilci so posredovali v manj kot 20 minutah po prejemu poziva. FOTO: Občina Solčava

Strela je zanetila požar na gospodarskem poslopju, natančneje hlevu, ki je v celoti pogorel. V njem je bila vsa goveja živina, predvsem krave molznice. Domačim je razen ene krave, ki je domnevno poginila zaradi udara strele, uspelo rešiti živino iz privezov. Uničeni so bili tudi specialna kmetijska mehanizacija in traktorski priključki.

V istem poslopju je bila urejena mlekarna, ki je bila z živinorejo glavni vir prihodka kmetije. Kmetija je od naselja in upravnega središča Solčave oddaljena približno sedem kilometrov.

Domači in sosedje so že pred prihodom gasilcev začeli ohlajati hišo in jo tako obvarovali pred popolnim uničenjem. Na fotografiji goreči hlev. FOTO: Občina Solčava

Domači gasilci PGD Solčava so posredovali v manj kot 20 minutah po prejemu poziva. Že nekaj minut pozneje so se jim pridružile enote PGD Črna na Koroškem, PGD Luče, PGD Ljubno ob Savinji, PGD Okonina in PGD Radmirje.

V požaru je bila poškodovana tudi stanovanjska hiša. Zaradi urejenega sistema preskrbe s pitno in požarno vodo na tem območju Podolševe so jo domači in sosedje že pred prihodom gasilcev začeli ohlajati in jo tako obvarovali pred popolnim uničenjem.

Hlev je popolnoma uničen. FOTO: Občina Solčava

V občini Solčava je udar strele že na začetku poletja zanetil podoben požar na kmetiji v istem kraju: v noči z nedelje na ponedeljek, 22. junija, je zagorelo na najviše ležeči kmetiji v Sloveniji – Turistični kmetiji Bukovnik v Podolševi pod Raduho.

Do tal so pogorela vsa gospodarska poslopja. Poginila je goveja živina, uničena je tudi vsa kmetijska mehanizacija. Požar je zajel tudi ostrešje stanovanjske hiše. Gasilcem je uspelo preprečiti njegovo širjenje na preostali del objekta, vendar je bila hiša močno poškodovana.