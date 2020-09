V Policijske uprave Koper so sporočili, da so dopoldan prejeli prijavo o pogrešani mladoletni Naayi Čok Valenčič, stari 12 let, ki stalno prebiva v Obrovu.



Deklica je suhe postave, visoka 160 cm, ima dolge svetlo rjave lase, oblečena je v kratke hlače in majico neznane barve. Pri sebi ima dekliški nahrbtnik znamke Nike.



Policisti vse, ki bi karkoli vedeli o tem, kje se nahaja, prosijo, da podatke čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.